'Rinnovo bloccato' scrive il Corriere dello Sport Stadio in relazione alla trattativa con Riccardo Orsolini per prolungare il contratto in scadenza nel 2027.

'Orso contro Orso' si legge in prima pagina: Riccardo vuole rimanere ma rifiuta l'offerta da 2 milioni l'anno. La trattativa è ormai una telenovela che va avanti da sei mesi: 'in pratica, è come se stessero parlando da più di 6 mesi senza fare passi avanti, perché le posizioni delle due parti non sono mai cambiate' scrive Claudio Beneforti. La situazione è chiara: il Bologna offre due anni di contratto a due milioni l'anno, una proposta secondo il club convincente, ovvero la stessa fatta prima della Champions League, ma Orso chiede altro, ovvero un altro adeguamento o che alcuni bonus vengano rivisitati. Questo braccio di ferro a un anno dalla scadenza continuerà? Ovviamente, il Bologna dovrà imbastire la strategia estiva in caso di mancata firma: significa pensare a una cessione immediata.