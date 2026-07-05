Ugresic del Partizan il primo nome, ma la lista di mercato è lunga e ieri la società ha incontrato Tedesco
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Oltre alla telenovela Lucumi il Bologna cerca con insistenza un centrocampista in vista ritiro di Valles, che scatterà dal 13 luglio dopo una settimana di raduno a Casteldebole.
Sartori e Di Vaio sono alla ricerca di un centrocampista che possa rinforzare il reparto, che possa dare qualità e gamba: la scelta è ricaduta su Ognjen Ugresic, classe 2006 del Partizan Belgrado. La concorrenza, sottolinea Stadio, è molto agguerrita e la dirigenza deve tenere in caldo soluzioni alternative e i nomi sono quelli dei soliti noti: Tibe De Vlieger, Mathias Delorge e Nikolas Sattlberger. Il lavoro sotto traccia è continuo per cercare di fare la scelta migliore coniugando capacità tecniche e disponibilità economiche. Nel frattempo, la società ha incontrato ieri per un summit Domenico Tedesco, che è sbarcato in città in vista del raduno del 7 luglio.
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