Oltre alla telenovela Lucumi il Bologna cerca con insistenza un centrocampista in vista ritiro di Valles, che scatterà dal 13 luglio dopo una settimana di raduno a Casteldebole.

Sartori e Di Vaio sono alla ricerca di un centrocampista che possa rinforzare il reparto, che possa dare qualità e gamba: la scelta è ricaduta su Ognjen Ugresic, classe 2006 del Partizan Belgrado. La concorrenza, sottolinea Stadio, è molto agguerrita e la dirigenza deve tenere in caldo soluzioni alternative e i nomi sono quelli dei soliti noti: Tibe De Vlieger, Mathias Delorge e Nikolas Sattlberger. Il lavoro sotto traccia è continuo per cercare di fare la scelta migliore coniugando capacità tecniche e disponibilità economiche. Nel frattempo, la società ha incontrato ieri per un summit Domenico Tedesco, che è sbarcato in città in vista del raduno del 7 luglio.