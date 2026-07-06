Nome nuovo oggi sulle colonne di Tmw per il mercato del Bologna. Gli scout rossoblù avrebbero messo le loro attenzioni su Salvatore Cerbone, esterno offensivo classe 2007 del Casarano.

Nell'ultima stagione, il giovane attaccante si è diviso a metà tra il campionato di primavera 2 e quello di Serie C in prima squadra. Nella terza categoria ha giocato in totale 29 match tra stagione regolare e playoff con 3 gol segnati, lui che è cresciuto nella primavera dell'Ascoli dove ha disputato 21 partite con 4 gol. Il classe 2007 ha destato le attenzioni dei club del piano di sopra, soprattutto Padova e Pisa, ma su di lui ci sarebbe anche il Bologna.