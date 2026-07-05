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Serve il bomber

Lunga intervista oggi sul Resto del Carlino all'ex bomber del Bologna Marco Negri. Servirebbe un centravanti ai rossoblù e un po' di coraggio sul mercato: “E’ importante avere un finalizzatore, lo stiamo vedendo al mondiale. Kane, Haaland, per esempio, due che partecipano poco alla manovra ma la buttano dentro. Mi piacerebbe che anche a Tedesco venisse dato un finalizzatore. Il centravanti incide di più della punta di manovra. Aiutare la squadra, partecipare, far salire, tutte cose preziose ma nel calcio la differenza la fanno gli uomini d’area”

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