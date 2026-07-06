Il Bologna torna su Bamba Dieng per l'attacco? Il suo profilo era già entrato nei radar rossoblù un paio di stagioni fa e oggi la traccia potrebbe riproporsi.

Lo riporta Tmw, che accosta il senegalese classe 2000 al Bologna dopo lo svincolo dal Lorient. Dieng ha preso parte ai mondiali e in Francia nell'ultima stagione ha segnato con discreta continuità: 10 gol in 22 partite di Ligue 1, 16 in totale contando anche la Coppa di Francia. Il Lorient lo aveva prelevato dal Marsiglia nel 2023 per circa 7 milioni di euro e oggi il suo contratto è scaduto, per cui è diventato accessibile a parametro zero e la concorrenza è tanta. Dieng è anche un attaccante duttile, non un gigante, 178 centimetri, ma con la possibilità di giocare sia in mezzo sia attaccante esterno. A Marsiglia aveva segnato 11 gol in 54 partite, mentre con il Lorient ne ha segnati in totale 23 in 60.