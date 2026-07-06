Con Kevin Fustini diretto al Como, che sta investendo a tutto tondo sia sulla prima squadra che sulle giovanili, il Bologna sta lavorando per trovare un adeguato sostituto.

Serve un attaccante per le formazioni under, in particolare l'Under 18, e gli scout rossoblù starebbero sondando con concretezza il profilo di Carmine Cozzolino. Lo riporta Tmw. Attaccante classe 2009 nato a Ercolano, Cozzolino è cresciuto nelle giovanili del Napoli per poi passare al Genoa nel 2023. L'ultima stagione in Under 17 lo ha visto andare in doppia cifra con la maglia del grifone con 12 gol tra regular season e playoff. Per Cozzolino anche due presenze in Primavera