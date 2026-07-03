Se in entrata il Bologna sta seguendo con forza la pista per Ognjen Ugresic, in uscita per ora non ci sono stati grossi movimenti. Il Resto del Carlino oggi aggiorna sulla situazione di Jhon Lucumi e Lewis Ferguson.

Sul difensore colombiano vige ancora la clausola da 28 milioni di euro: sarà valida fino al 15 di luglio e per ora la Juventus, accostata insistentemente al giocatore, non ha prodotto l'offerta giusta. Non a caso Carnevali ha virato su Muharemovic. Lucumi, inoltre, è concentrato sul mondiale e per ora ha rimandato ogni discorso di mercato e probabilmente lo farà anche il Bologna dopo al 15 luglio, ovvero una volta scaduta la clausola. Attenzione invece ai Glasgow Rangers su Lewis Ferguson. Si parla di intrigo sul Carlino, di un giocatore nel pensatoio dopo la prematura eliminazione dal mondiale: il club scozzese starebbe facendo più di un pensierino, anche inserendo il mediano Raskin nella trattativa.