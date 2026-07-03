Mancano quattro giorni al raduno e il Bologna 2026/2027 non ha ancora facce nuove. Lo scrive il Corriere di Bologna, che però parla del pokerissimo rossoblù in avanti con Dominguez, Cambiaghi, Orsolini, Rowe e Bernardeschi.

Il fuoriclasse del gruppo, sostiene Luca Aquino, è Federico Bernardeschi e lo ha dimostrato nella scorsa stagione nonostante la frattura della clavicola e il ritorno in Italia dopo anni di Canada. Il numero 10 dei cinque è l'unico certo di restare. Il nodo è invece rappresentato da Orsolini, che ancora non ha dato una risposta sulla proposta di rinnovo fino al 2029. Sta per cominciare la sua nona stagione in rossoblù, ma intanto riflette sul futuro. Rowe è stato invece l'acquisto più caro della storia del BFc e dopo la prima stagione esaltante è logico l'interessamento del campionato inglese. Avanti. Cambiaghi è nel mirino del Como, a caccia di giocatori di formazione italiana, mentre Dominguez è sostanzialmente sul mercato dopo una stagione difficile.