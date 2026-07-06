Il Bologna sta puntando su Ognjen Ugresic del Partizan Belgrado, ma la concorrenza sta mettendo i bastoni tra le ruote e offrendo una cifra superiore. Feyenoord e Sassuolo sono avanti a livello economico, ma il giovane mediano vorrebbe sbarcare in rossoblù nel segno di Sinisa Mihajlovic. Con questi presupposti non c'è certezza di prelevare il giocatore ed è evidente il fatto che il Bologna sia costretto a seguire anche altre piste.

Infatti, la coppia Sartori e Di Vaio non sta mollando gli altri obiettivi di mercato a centrocampo. Ugresic, in sintesi, non è l'unico profilo seguito in un reparto dove andranno aggiunti due giocatori dopo le uscite di Freuler e Sohm. Restano aperte le soluzioni Tibe De Vlieger e Mathias Delorge del Gent e Nikolas Sattlberger del Genk. Per quanto riguarda Mangala del Lione, uno dei primi a essere accostato al Bologna, non sarebbe una prima scelta.