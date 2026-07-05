Il Bologna torna su Connor Barron? Dalla Scozia ne sono convinti. Il Daily Record ripropone la traccia sul mediano scozzese classe 2002 che i rossoblù avevano cercato due anni fa, quando militava nell'Aberdeen.

Nel 2024 Sartori e Di Vaio erano andati su di lui, ma alla fine il centrocampista scelse i Rangers Glasgow e il Bologna non affondò il colpo, ma secondo i media d'oltre Manica la dirigenza felsinea sarebbe tornata sulle sue tracce. Reduce da un infortunio al ginocchio, Barron ha giocato in stagione 23 partite con la maglia Rangers ed è tornato in campo a marzo dopo un paio di mesi di stop. La pista Baron, secondo il Daily Record, potrebbe tenere aperte e vive le discussioni tra Rangers e Bologna per Lewis Ferguson, grande obiettivo di mercato della squadra di Glasgow. Baron ha oggi un valore di 2.5 milioni di euro e ha giocato dal 2024 a oggi 83 partite in maglia Rangers.