'L’estate della verità, l’estate delle scelte' scrive Stefano Brunetti in relazione al futuro di Benjamin Dominguez, che sarà valutato direttamente sul campo da Domenico Tedesco.

Davanti al giovane argentino un bivio, restare e giocarsi il posto con gli altri, ma senza Europa ci sono meno partite a disposizione e la rosa sarà asciugata, oppure scegliere di partire. A favore di Benja può giocare l'arrivo di un nuovo tecnico, che magari potrebbe azzerare le precedenti gerarchie, ma appare difficile una sua permanenza, soprattutto se tutti gli altri esterni (Cambiaghi, Rowe, Berna e Orso) dovessero restare. L'ipotesi cessione si fa concreta, in Italia e non solo, dato che pure l'Argentina potrebbe riabbracciarlo.