Il Bologna si era sfilato da tempo alla corsa per Alvaro Rodriguez, attaccante classe 2004 dell'Elche. I costi non erano sostenibili per il club rossoblù, soprattutto nel momento in cui irrompe la Premier League.

La punta uruguaiana è pronta al salto nel più prestigioso e ricco campionato del mondo, che quando si muove sbaraglia la concorrenza a suon di milioni. Sono bastati 7 gol in 36 partite per convincere il Bournemouth, che ha sbaragliato la concorrenza e sostanzialmente acquistato il giocatore per circa 30 milioni di euro comprensivi di bonus. L'affare sarebbe in dirittura di arrivo e il giocatore firmerà un contratto di cinque anni. Dall'operazione, come riporta Tmw, ci guadagna anche il Real Madrid che aveva il 50% sulla parte fissa della futura rivendita.