VOCE DEL TIFOSO - Il Bologna visto da lontano
di Carlo Vellutini Non è facile spiegare a un bolognese cosa rappresenti il Bologna per chi vive lontano dalla città, non la frequenta, ma che da oltre 40 anni sostiene i colori rossoblù. Per questo…
di Carlo Vellutini Non è facile spiegare a un bolognese cosa rappresenti il Bologna per chi vive lontano dalla città, non la frequenta, ma che da oltre 40 anni sostiene i colori rossoblù. Per questo…
Era importante vincere per rasserenare un ambiente fortemente depresso. Era importante vincere perché fare sei punti in due partite casalinghe consecutive è roba da libri di storia. Era importante…
Ci sono treni che passano una sola volta nella vita. Altri arrivano e partono una decina di volte al giorno, basta andare in stazione. «Ha fatto male, è pazzo». «Ha fatto bene, saggia decisione».
E' notizia di oggi che il brasiliano Robinho ha rescisso con l'Atletico Mineiro. 30 presenze condite da 12 gol dal 2016 ad oggi nella squadra della città di Belo Horizonte. Vanta 100 presenze e 28 gol…
Sono passati duecentosettantasette giorni da quella giornata, quella inopinabile sconfitta sotto l’irreale striscione pubblicitario “Osteria Porca Vacca” che campeggiava sul Matusa. Sembra l’altro…
Pomeriggio di inizio ottobre 2008. Coppa Italia, Bologna contro Ascoli. Sbadigli a non finire in un assolato pomeriggio autunnale. Poi un fulmine a ciel sereno. Da quaranta metri parte un siluro che…
Tutto è andato secondo copione. Un copione che su questa rubrica, fin dall'inizio, abbiamo annunciato più volte. Non serviva essere dei veggenti per tracciare la parabola discendente che avrebbe…
Non avrei mai voluto dover commentare questo finale, inglorioso, di campionato. Anche se facilmente prevedibile fin da Febbraio, con la cessione di Diamanti a mercato chiuso, come si suol dire, la…
Altro giro, altro regalo: ovviamente per gli altri. Il Dall'Ara è facile terra di conquista anche per una Fiorentina con la testa alla finale di Coppa Italia, scesa in campo con le pantofole, che non…
Lo stillicidio che ha caratterizzato l'intera stagione rossoblu ormai è entrato nella fase più intensa. Un thriller al rallenty. Un fotogramma ogni sette giorni. Dopo le ultime partite, e a tre…
Per l'ennesima volta, abbiamo visto una partita che il Bologna non ha saputo chiudere. Sarebbe stata una vittoria col sapore del match point nella corsa salvezza. I punti persi per strada, in malo…
Ho ancora negli occhi la partita di sabato, l'unica veramente degna di un commento positivo da qualche mese a questa parte. Sto ancora cercando di digerire l'urlo che ho strozzato in gola al 93esimo,…
Sta andando in onda un film horror. Un film largamente annunciato. Bilanci in rosso, soci che sgattaiolano via, giocatori che non giocano, per limiti fisici e/o tecnici e la classifica che ci vede…
L’immagine finale scaturita dopo la sconfitta interna con l’Atalanta è quella disarmante di una combriccola di anime perse, cui non basta neanche la forza della disperazione per fare risultato, perché…
Nel post-partita col Cagliari il presidente Guaraldi ha dichiarato che quel match era stato come "una gamella di lasagne", ignorando deliberatamente lo spettacolo offerto. Ora sarebbe bello chiedergli…
La settimana scorsa avevamo "dato spazio" all'annuncio riguardante la vendita di una società di calcio e puntualmente, alla vigilia della manifestazione dei tifosi a Zola Predosa, è apparsa una nota…
Dopo lo scialbo e asmatico pareggio contro il Sassuolo, il Bologna si è presentato a Livorno come nelle condizioni di quei bambini dalle scarse difese immunitarie, cui viene prescritta una cura di…
Come da titolo, vendesi storica società di calcio, attualmente in serie A. La società vanta: costi del personale esigui, in quanto da giugno sarà svincolata dalla maggior parte dei contratti di lavoro…
“E' la storia di una società che precipita. E che mentre sta precipitando ripete per farsi coraggio: <<Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene>>. Il problema non è la…
Il lungometraggio andato in onda al Bentegodi sembrava la sintesi di una puntata “cult” di “Mai dire Gol”, con mezza squadra rossoblu protagonista del tiro al bersaglio alla porta scaligera, che non…
Parafrasando la famosa frase di Bernardini, dopo l'ultima partita del Bologna col Verona verrebbe da dire “Così si gioca solo in purgatorio”. Già perché la giornata appena trascorsa va a completare un…
Non è purtroppo arrivata nessuna sorpresa dagli incontri con la Roma e il Milan. I pronostici sono stati “rispettati” ed il bottino della squadra è rimasto a zero punti. Però c'è un però. La squadra…
Come si faceva da bambini in un qualsiasi gioco di squadra sancito dal piu' classico grido di battaglia, così il Bologna di Davide Ballardini affronta ogni tipodi gara senza alcun timore reverenziale,…
Albano ha rilasciato un'intervista dove continua a scusarsi per i suoi errori e per la sua impotenza di fronte ai puntuali e cadenzati capricci di giocatori che “tramano” alle sue spalle. Salire in…
Guaraldi ha deciso di non lasciare più niente dietro di sé, se non un cumulo di macerie. Questa squadra senza Diamanti ora è fortemente indiziata per la retrocessione, per non dire spacciata. E senza…
Alzi gli occhi al cielo plumbeo e ti chiedi com'è possibile che si susseguano giornate una piu' brutta dell'altra; li abbassi verso il campo e trovi una precisa risposta negli undici attori in campo,…
Il bilancio del mercato di gennaio è negativo. E la notizia di ieri è che può ancora aggravarsi. Prima di tutto non è stata sfoltita la rosa. E il presidente ha detto in conferenza stampa che di…
Gentile Bologna Calcio, Essendo venuto a conoscenza della sospensione del ds, del responsabile dell'area comunicazione, del segretario generale e di un membro dell'ufficio marketing desidero…
Si sta assistendo a un vero e proprio massacro mediatico della curva ma anche della città di Bologna, dopo i fatti avvenuti nella gara di Domenica contro il Napoli. Premesso che gli striscioni si…
La cura Ballardini dà subito i suoi frutti sul campo. Il Bologna visto col Napoli, seppur sempre coi suoi limiti tecnici, è una squadra ordinata e con carattere. Il vero rammarico di questa partita è…