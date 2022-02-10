Mudingayi: "Thiago sta facendo un grande lavoro in una piazza importante" R. TuttoBolognaWeb Redazione TuttoBolognaWeb 26 marzo 2023 - 09:00 26 marzo

Sono parole al miele per questo Bologna quelle dell'ex centrocampista rossoblù Gaby Mudingayi. Il belga è stato intervistato da TuttoMercatoWeb e ha commentato così il percorso dei felsinei di…