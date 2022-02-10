Tutto Bologna Web

Ex RossoBlu

Diawara

Ex Rossoblù - Diawara può tornare in Serie A

R. TuttoBolognaWeb

Dopo aver lasciato il Bologna era praticamente finito nel dimenticatoio, ma ora potrebbe tornare in Serie A da avversario dei rossoblù: parliamo di Amadou Diawara, centrocampista classe 1997 che è…

Bruno Petkovic

L'ex rossoblù Petkovic può tornare in Serie A

R. TuttoBolognaWeb

Una vecchia conoscenza del Bologna si prepara al ritorno in Serie A. Si tratta di Bruno Petkovic, che è finito nel mirino del Cagliari. Gli infortuni di Lapadula e Mancosu hanno infatti portato la…

2358903-perez

Carlino - A sfidare l'Italia U20 ci sarà l'ex rossoblù Perez

R. TuttoBolognaWeb

L'esordio di Diego Perez nella carriera da allenatore non è dei peggiori: secondo posto al Sudamericano sub20 e finalista con il Mondiale della stessa categoria. L'Uruguay under 20 sta vivendo un…

santander

Santander: "Inzaghi mi ha dato fiducia, Mihajlovic..."

R. TuttoBolognaWeb

Federico Santander, presentato ufficialmente dalla sua nuova società, la Reggina, ha parlato anche della sua passata esperienza con la maglia del Bologna: "Nel periodo a Bologna passato con Inzaghi ho…

Poli

Ex rossoblù - Poli può tornare in Serie A

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Possibile ritorno in Serie A per l'ex capitano del Bologna Andrea Poli, che potrebbe quindi tornare a giocare al Dall'Ara ma da avversario dei rossoblù. Il centrocampista classe 1989 ha infatti…

Theate

Theate, esordio con autogol in Ligue One

R. TuttoBolognaWeb

Esordio da dimenticare quello di Arthur Theate nel massimo campionato francese con la maglia del Rennes. Il difensore belga, appena passato dal Bologna alla compagine che milita in Ligue One, è stato…

santander

Santander alla Reggina, ora è ufficiale

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Da Inzaghi a Inzaghi. Federico Santander era stato protagonista con la maglia del Bologna sotto la guida di Filippo Inzaghi, che ora incontra nuovamente ma con la maglia della Reggina. Il club…

Federico Santander

Santander alla Reggina, si chiude in settimana

R. TuttoBolognaWeb

Federico Santander si prepara a riabbracciare Filippo Inzaghi visto che a breve è attesa l'ufficialità del suo passaggio alla Reggina. L'attaccante paraguaiano, svincolatosi questa estate dal Bologna,…

santander

Santander alla Reggina, nuove conferme

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La Reggina si prepara ad ufficializzare l'arrivo di Federico Santander, pronto quindi a riabbracciare il tecnico Filippo Inzaghi dopo l'esperienza al Bologna. L'attaccante paraguaiano, ora svincolato,…

Theate

Theate, esordio con gol con il Rennes

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L'addio di Arthur Theate non era probabilmente stato previsto dal Bologna. Eppure, quando è stata recapitata un'offerta da 20 milioni di euro più 2 di bonus, i rossoblù non hanno potuto dire di no. Il…

Arturo Calabresi

Calabresi: "Mi ero promesso di tornare in A, al Bologna ero chiuso"

R. TuttoBolognaWeb

Arturo Calabresi, ex difensore del Bologna, torna in Serie A dopo la promozione diretta conquistata con il Lecce, la sua squadra attuale. Queste le sue parole, riportate da TuttoMercatoWeb: "Mi ero…

Adam Masina

Repubblica - Adam Masina si qualifica ai mondiali con il Marocco

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C'è un ex giocatore del Bologna che ha strappato il pass per i mondiali di Qatar 2022, ma non con la maglia azzurra, che pur sarebbe stato in diritto di vestire. Si tratta di Adam Masina, ex terzino…

Barrow

Carlino - Critiche sull'attacco senza Arnautovic

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Lo 0-0 casalingo contro il Torino non è stato un risultato esaltante per il Bologna, che, orfano del suo uomo di punta Marko Arnautovic ha dimostrato di avere un reparto offensivo nullo. Dopo aver…

LUCA CECCONI

Cecconi: "Per il Bologna un campionato anonimo"

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Intervenuto nel corso della trasmissione Tmw News, Luca Cecconi, ex Bologna, ha parlato proprio della situazione dei rossoblù e del campionato: "Sul Bologna la sensazione è quella di un campionato…