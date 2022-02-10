Ex Rossoblù - Diawara può tornare in Serie A
Dopo aver lasciato il Bologna era praticamente finito nel dimenticatoio, ma ora potrebbe tornare in Serie A da avversario dei rossoblù: parliamo di Amadou Diawara, centrocampista classe 1997 che è…
Dopo aver lasciato il Bologna era praticamente finito nel dimenticatoio, ma ora potrebbe tornare in Serie A da avversario dei rossoblù: parliamo di Amadou Diawara, centrocampista classe 1997 che è…
Una vecchia conoscenza del Bologna si prepara al ritorno in Serie A. Si tratta di Bruno Petkovic, che è finito nel mirino del Cagliari. Gli infortuni di Lapadula e Mancosu hanno infatti portato la…
L'esordio di Diego Perez nella carriera da allenatore non è dei peggiori: secondo posto al Sudamericano sub20 e finalista con il Mondiale della stessa categoria. L'Uruguay under 20 sta vivendo un…
Se il Bologna chiude al nono posto in Serie A, lontano dalle possibili speranze per le Conference League, lo stesso si può dire di molti ex rossoblù sparsi per l'Europa. Theate e Tomiyasu riescono a…
Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Franco Colomba ha analizzato il Bologna alle porte della prossima sfida contro il Napoli: "Thiago Motta è un ragazzo intelligente che ha preso per mano il…
Dopo le ultime voci su un possibile approdo di Aaron Hickey al Manchester City, è l'allenatore del Brentford a chiarire la situazione del terzino scozzese. Parole che a primo impatto possono apparire…
Sono parole al miele per questo Bologna quelle dell'ex centrocampista rossoblù Gaby Mudingayi. Il belga è stato intervistato da TuttoMercatoWeb e ha commentato così il percorso dei felsinei di…
Paolo Stringara è impegnato come volontario al carcere di Livorno. L'ex centrocampista rossoblù ha organizzato una partita fra una squadra di calcio del carcere, i Liberi Dentro, contro quella dei…
Federico Santander, presentato ufficialmente dalla sua nuova società, la Reggina, ha parlato anche della sua passata esperienza con la maglia del Bologna: "Nel periodo a Bologna passato con Inzaghi ho…
Possibile ritorno in Serie A per l'ex capitano del Bologna Andrea Poli, che potrebbe quindi tornare a giocare al Dall'Ara ma da avversario dei rossoblù. Il centrocampista classe 1989 ha infatti…
Esordio da dimenticare quello di Arthur Theate nel massimo campionato francese con la maglia del Rennes. Il difensore belga, appena passato dal Bologna alla compagine che milita in Ligue One, è stato…
Da Inzaghi a Inzaghi. Federico Santander era stato protagonista con la maglia del Bologna sotto la guida di Filippo Inzaghi, che ora incontra nuovamente ma con la maglia della Reggina. Il club…
Federico Santander si prepara a riabbracciare Filippo Inzaghi visto che a breve è attesa l'ufficialità del suo passaggio alla Reggina. L'attaccante paraguaiano, svincolatosi questa estate dal Bologna,…
La Reggina si prepara ad ufficializzare l'arrivo di Federico Santander, pronto quindi a riabbracciare il tecnico Filippo Inzaghi dopo l'esperienza al Bologna. L'attaccante paraguaiano, ora svincolato,…
L'addio di Arthur Theate non era probabilmente stato previsto dal Bologna. Eppure, quando è stata recapitata un'offerta da 20 milioni di euro più 2 di bonus, i rossoblù non hanno potuto dire di no. Il…
Arturo Calabresi, ex difensore del Bologna, torna in Serie A dopo la promozione diretta conquistata con il Lecce, la sua squadra attuale. Queste le sue parole, riportate da TuttoMercatoWeb: "Mi ero…
C'è un ex giocatore del Bologna che ha strappato il pass per i mondiali di Qatar 2022, ma non con la maglia azzurra, che pur sarebbe stato in diritto di vestire. Si tratta di Adam Masina, ex terzino…
Intervistato in esclusiva da FirenzeViola.it, Eraldo Pecci, doppio ex di Bologna e Fiorentina, ha parlato del momento delle due squadre in vista della sfida di domenica che le vedrà opposte al…
Come dimostra la partita di Torino, il Bologna ha cambiato tatticamente volto, da essere una squadra che ha sempre subito molti gol e ne ha sempre segnati altrettanti, i numeri attuali raccontano di…
Lo 0-0 casalingo contro il Torino non è stato un risultato esaltante per il Bologna, che, orfano del suo uomo di punta Marko Arnautovic ha dimostrato di avere un reparto offensivo nullo. Dopo aver…
Intercettato da Repubblica, Simone Verdi, esterno offensivo della Salernitana, ha parlato della prossima partita contro il Bologna, la squadra con cui è esploso nel nostro campionato, queste le sue…
Intervenuto nel corso della trasmissione Tmw News, Luca Cecconi, ex Bologna, ha parlato proprio della situazione dei rossoblù e del campionato: "Sul Bologna la sensazione è quella di un campionato…