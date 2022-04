Carlino – Da Costa: “Con i titolari il Bologna ha fatto molto bene. Contro la Samp partita del cuore per me”

Intervistato sulle colonne del Resto Del Carlino, Angelo Da Costa, ex portiere del Bologna, presente in tribuna nella scorsa partita contro il Milan, ha parlato della sua esperienza rossoblù e del Bologna in generale:

"Vero. Dal rischio retrocessione alla rimonta salvezza con Sinisa. Poi la malattia del mister e la squadra che ha marciato forte fino a febbraio, al lockdown, in corsa per l’Europa. Poi l’addio di Sabatini, le prime voci di rottura con Sinisa, il cambio modulo, e i 27 punti nel girone d’andata: può essere una chiave di lettura il fatto che la squadra renda in condizioni di stress, ma credo che il calo del girone di ritorno vada analizzato molto bene in chiave futura, perché quest’anno ci si aspettava un salto di qualità e premetto: per me il Bologna è molto forte".