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Il mercato

Il Bologna ha cominciato a sudare sul campo di Valles, sede del ritiro estivo fino al 25 luglio. Subito il punto della situazione con il neo tecnico Domenico Tedesco, intervenuto poco fa in conferenza stampa, ovviamente con tante note di mercato. Queste le sue parole:

"Sono molto contento di essere qua, siamo concentrati sul lavoro, che è tanto da fare, ma l'emozione è bella e positiva. Nuovi acquisti? Il mercato è un po' bloccato per tutti, è l'anno del mondiale e questo allunga i tempi. Si aspetta la fine, il rientro dei giocatori e sicuramente c'è un po' di blocco, noi siamo tranquilli e allineati con i dirigenti. Ci sono le nostre richieste e sia Sartori che Di Vaio stanno lavorando giorno e notte per migliorare la squadra"

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