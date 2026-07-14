C'è sempre il centrocampista da prendere nella mente di Giovanni Sartori, Marco Di Vaio e Domenico Tedesco. L'allenatore aspetta un rinforzo in mezzo e il Bologna prova a prenderlo in tempi brevi.

Le trattative sono al bivio, il Bologna aspetta un sì. I nomi sono quelli di Ugresic, Amondarain e Delorge, ma spunta anche un mister X: 'Mikel Amondarain, Ognjen Ugresic, Mathias Delorge e Mister X (considerato che il suo nome non è ancora uscito) sono i quattro centrocampisti che il Bologna ha messo nel proprio mirino' scrive Claudio Beneforti. Chi arriverà? Il profilo del club che accetterà la proposta del Bologna, che sta utilizzando i denari con il bilancino. A oggi nessuna delle quattro società ha risposto affermativamente, ma da un giorno all'altro un acquisto è lecito aspettarselo, se non altro perché da mesi il Bologna è a conoscenza della decisione di Remo Freuler che ha il contratto scaduto il 30 giugno.