Una clamorosa notizia è stata riportata nelle ultime ore dal portare specializzato Calciomercato.it: il Bologna sarebbe sulle tracce di Federico Chiesa del Liverpool.

L'esterno classe 1997, stessa età di Riccardo Orsolini, potrebbe diventare una pista concreta di mercato in caso di partenze eccellenti nel reparto avanzato. Il riferimento è proprio all'ascolano o Jonathan Rowe. Il numero 7 vivrà nei prossimi giorni le curve decisive per il rinnovo di contratto fino al 2029, mentre per l'inglese nel corso dell'estate potrebbero arrivare offerte importanti dalla Premier. Ecco, in caso di una cessione Sartori avrebbe messo nel mirino Federico Chiesa, che medita un rilancio in Italia dopo l'opaca esperienza al Liverpool. 'Un affare che potrebbe concludersi anche verso la fine dell'estate con il Bologna pronto ad attendere di cedere un pezzo pregiato della rosa e ottenere un prezzo più conveniente dal Liverpool' scrive il portale.