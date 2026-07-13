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Il Cor Sport critico

'Oggi partirà per Valles un Bologna (di Domenico Tedesco) incompleto che ha alle spalle un mercato inesistente' scrive oggi Claudio Beneforti. Il Bologna parte con tanti dubbi e incertezze e oggi al massimo può puntare alla parte sinistra della classifica dopo due anni bellissimi.

Duro il Cor Sport sulla strategia di mercato del club, ovvero il diktat di Saputo di procedere ad autofinanziare il mercato: tutte le operazioni in entrata saranno finanziate da quelle in uscita. Ci si affida dunque a Tedesco, che è il vero cardine a cui aggrapparsi, con una rosa con mille nodi, partendo dalla difesa dove uscirà Jhon Lucumi, passando per il centrocampo dove Remo Freuler ha già salutato e per concludere con l'attacco col timore che qualche big possa essere ceduto (Castro e Rowe). Saputo, scrive Stadio, non volterebbe mai le spalle a una offerta importante per uno dei due. Con queste premesse e un mercato per ora inesistente, dunque, è difficile poter pensare all'Europa.

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