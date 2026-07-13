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Poche certezze, tanti interrogativi

DI FRANCESCO PIGGIOLI

Ai nastri di partenza, poche solide certezze e parecchi punti interrogativi.

Una navigazione verso il futuro che mescola ambizioni e incognite: per ricavare un buon cocktail, le prime - unite alla concretezza di qualche presa azzeccata - dovranno necessariamente prevalere sulle seconde. Sotto il cartello “lavori in corso”, grande classico del periodo estivo, c'è insomma un foglio bianco. Annunciato da tempo, dopo una stagione di luci europee e ombre italiane. Ma anche bisognoso di un certo credito, che sulla carta la piazza pare molto più disposta a concedere al nuovo corso guidato dal rampante Domenico Tedesco rispetto a quanto avrebbe fatto con un eventuale terzo giro di giostra di Vincenzo Italiano. Che del resto ha fiutato, capito e salutato con

tempismo impeccabile. Per il bene di tutti e di ciò che è stato.

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