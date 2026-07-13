Remo Freuler non ha ancora deciso, o almeno così ha detto lui dopo l'eliminazione al mondiale per mano dell'Argentina. Mentre il Bologna cerca due mediani sul mercato, Remo sfoglia la margherita per la prossima stagione.

Il contratto è scaduto il 30 giugno e già da gennaio il suo nome era stato accostato alla Roma di Gasperini, ma Freuler non ha voluto svelare il suo futuro dal ritiro della nazionale elvetica in seguito alla sconfitta nei quarti di finale contro l'Argentina, partita che tra l'altro ha fatto discutere per una serie di decisione arbitrali controverse: "Resterò a giocare in Italia? Appena rientro deciderò cosa fare, per ora non ho deciso nulla", le parole di Remo a Dazn riportate da Gazzetta.