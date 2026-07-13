Venticinque partite e undici gol nella scorsa stagione, questo il biglietto da visita di Carlos Espì del Levante e su cui si sono accesi i fari di tanti club europei.

Secondo Gazzetta dello Sport, sul ragazzo c'è forte anche al Bologna, ma sarà un affare fattibile solo dopo qualche cessione in avanti. Dallinga o Castro, per intenderci, con il Bologna che spera di cedere il primo (10-12 milioni la richiesta) e trattenere il secondo, ma la Premier potrebbe assaltare e comincia a farsi insistente. I costi di Espi? Elevati, dalla Spagna si dice ci sia una clausola da 25 milioni di euro, ma sarebbe trattabile e il Bologna c'è sopra da tempo. Classe 2005, Espì garantirebbe un pezzo di presente e un pezzo di futuro, ma il giocatore piace a mezza Europa e non è facile. Di certo per ora non è fattibile, ma nel corso di un mercato in cui serve pazienza, qualcosa potrebbe sbloccarsi più avanti, soprattutto a fronte di qualche cessione. Per l'attacco resta in lista anche Bowie del Verona.