La priorità è il centrocampista, ma il Bologna per prelevarlo deve rispettare certi parametri economici e per ora non c'è nessun strappo alla regola.

Sartori e Di Vaio stanno sondando diversi profili per la mediana, ma serve stare dentro al recinto imposto dalla proprietà e questo significa che, secondo Stadio, il Bologna non può scegliere ma verrà scelto. In rossoblù arriverà il giocatore del club che cederà ai parametri economici impostati dal Bologna, che per ora è fermo e non ha intenzione di allargare i cordoni della borsa. Servirebbero investimenti che la proprietà in questa fase non farà. I nomi per i centrocampisti sono sempre quelli, ovvero Amondarain, Ugresic, Delorge, De Vlieger più altri profili portati avanti sotto traccia, ma verrà acquistato solo quello che starà dentro i parametri di ingaggio e cartellino. 'Pazienza se poi sarà la terza o quarta scelta, contano più i numeri dello spessore tecnico' chiude il quotidiano.