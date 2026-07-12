'I dirigenti del Bologna continuano a considerare il centrocampo una delle priorità di questo mercato. È lì che si stanno concentrando gli sforzi' scrive oggi Dario Cervellati su Stadio.

Continua dunque il casting per la mediana e per il quotidiano è un testa a testa tra Ognjen Ugresic e Mikel Amondarain, anche se le trattative non sono affatto semplici. Il Bologna apprezza molto l'argentino dell'Estudiantes, ma la trattativa si sarebbe complicata considerando l'inserimento di un paio di club di Premier League. Se aumenta la concorrenza diventa sempre più difficile effettuare una operazione sostenibile. Ecco perché la candidatura di Ugresic sta assumendo maggiore consistenza, anche se pure in questo caso c'è la concorrenza di Sassuolo, Feyenoord e Lione. Aspetto che farà probabilmente alzare la richiesta del Partizan. Restano in lista anche i nomi dal Belgio di De Vlieger e Delorge.