Domani il Bologna parte per Valles e attualmente è a corto di mediani di prima squadra. Ci sono solo El Azzouzi e Pobega, stante le vacanze di Moro e Ferguson e il contratto per ora non rinnovato ad Freuler.

La dirigenza sta cercando profili adatti tecnicamente e compatibili economicamente con il budget a disposizione. Domani il Bologna attende una risposta dal Partizan sull'offerta recapitata per Ugresic, anche se il presidente del club serbo ha smentito l'esistenza di proposte convincenti. Restano in lista pure Mikel Amondarain, così come Folorunsho e Barron, ma attenzione all'ultima traccia, che porta a Marco Brescianini della Fiorentina che è stato riscattato per circa 10 milioni di euro.