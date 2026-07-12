1 di 3 Prossima scheda 1 di 3

La mediana

DI GIONNI FORLENZA

Il Bologna, domattina alle 10, dopo il giorno di riposo odierno, sosterrà a Casteldebole una seduta di allenamento e, dopo pranzo, partirà per il ritiro di Valles, con la squadra che resterà in quota fino al 25 luglio. Nessun volto nuovo salirà sul pullman, mentre i reduci dal mondiale, si aggregheranno alla squadra alla spicciolata, dopo aver terminato le vacanze. Nel frattempo, si sono aggregati al gruppo alcuni giovani della Primavera e qualche Under 18 categoria che, ricordiamolo, ha sfiorato il titolo, perdendo in finale contro l’Inter ai calci di rigore. Il mercato è ingessato un po’ per tutti ma alcune operazioni è meglio iniziare a concretizzarle, un po’ per dare subito a Tedesco la possibilità di lavoraci in ritiro e po’ per battere sul tempo la concorrenza, specie dalla Premier. Sartori e Di Vaio stanno lavorando notte e giorno, col telefonino sempre acceso, per arrivare a dama si un mediano che possa giocare davanti alla difesa, dove al momento, il mister dispone solo di El Azzouzi e Pobega, oltre a qualche giovane. Moro e Ferguson dovrebbero aggregarsi alla squadra a metà ritiro, Freuler è svincolato e Sohm non è stato riscattato.

1 di 3 Prossima scheda 1 di 3