Sono giorni caldi per il centrocampista che il Bologna sta cercando di acquistare per fornire a Domenico Tedesco un elemento in più nelle rotazioni di un reparto oggi molto corto.

Ieri il presidente del Partizan ha sostanzialmente ammesso che vorrebbe una offerta più alta per vendere Ognjen Ugresic e nell'affare vorrebbe anche il cartellino di Mihajlo Ilic. Il numero uno serbo ha smentito l'offerta da 8 milioni più il 30% sulla rivendita e attende un rilancio, ma nel frattempo il giocatore è stato lasciato fuori dalle varie amichevoli estive, segno di una cessione imminente. Il Bologna ha fretta di chiudere ed è tornato alla carica, ma sul giocatore c'è anche il Lione. Si complica invece la pista per Mikel Amondarain dato che l'Estudiantes offerte più ricche dall'Inghilterra.