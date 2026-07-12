'Bussiamo ancora' è il titolo scelto oggi dal Corriere dello Sport Stadio in relazione al rinnovo di Riccardo Orsolini. Le parti non sono così distanti, anzi sarebbero molto vicine.

'L ’Orso resta, ecco una bella notizia per il popolo del Bologna, che fin qua dal mercato ha ricevuto solo silenzi assordanti' scrive Claudio Beneforti. Il contratto non è stato ancora firmato, ma da qui in avanti tutti i giorni sono buoni per arrivare alla fumata bianca fino al 2029. Stadio è certo: Orsolini resterà. Gli ultimi colloqui sono serviti per avvicinare la quadra economica dell'affare e probabilmente il Bologna su qualche aspetto è venuto incontro al giocatore. Fatto sta che il contratto è pronto e deve solo essere firmato. Un altro incontro tra le parti è previsto nei prossimi giorni e quella sarà l'occasione per chiudere la telenovela. Sarebbe un primo segnale confortante dopo un inizio di mercato difficile.