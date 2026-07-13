Domenico Tedesco ha diramato la lista dei convocati per il ritiro di Valles e, tra giocatori in vacanza o con il contratto scaduto (Freuler e Lykogiannis), ha chiamato diversi giovani.

Happonen e Franceschelli arricchiscono la porta, non c'è Ravaglia, in difesa Jaber e Papazov a completare il reparto in fascia, mentre per il centrocampo 'promossi' Badori e Libra. In avanti, invece, convocati tutti gli elementi di prima squadra, compreso Benjamin Dominguez. Questo l’elenco dei convocati di Domenico Tedesco per il ritiro in Alto Adige. Portieri: Franceschelli, Happonen, Pessina, Skorupski.

Difensori: Casale, De Silvestri, Helland, Holm, Ilic, Jaber, Miranda, Papazov, Vitík, Zortea.

Centrocampisti: Badori, El Azzouzi, Libra, Odgaard, Pobega.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Orsolini, Rowe.