Scatta un'altra telenovela per quanto riguarda la probabile cessione di Jhon Lucumi. L'intero incasso sarà per il Bologna oppure il Genk, ex squadra del colombiano, ha mantenuto una percentuale sulla rivendita?

Questa seconda ipotesi inizia a fare capolino in ambienti di calciomercato. Il collega Gianluigi Longari, infatti, sostiene che il club belga abbia in possesso il 20% sulla futura rivendita di Lucumi. Considerando che la clausola scadrà tra pochi giorni e successivamente il giocatore potrebbe essere ceduto a circa 25 milioni, fate voi i conti dell'ammontare al Genk. Su Lucumi, in ogni caso, si sta muovendo la Premier: 'Il mercato è acceso su Jhon Lucumì del Bologna. Non solo in Italia ma anche in Premier dove si sono fatte sotto Bournemouth e Nottingham Forest. Il Genk vanta un 20% sulla cifra totale della vendita che farà il Bologna qualora il colombiano dovesse cambiare squadra', ha scritto Longari.