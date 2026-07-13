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La situazione a centrocampo

La priorità è il centrocampo e lo si comprende dai convocati per Valles e l'esigenza di portare in ritiro i giovani Badori e Libra. Il Bologna prenderà un mediano per arricchire le rotazioni, anche perché è sempre più difficile che Remo Freuler possa rinnovare. Il budget è 7-8 milioni e su quello si agirà, non a caso è stallo con Amondarain dato che l'Estudiantes chiede 9 milioni di euro. Il Bologna, per ora, non investirà un centesimo in più. Inoltre, considerando anche le valutazioni che farà Tedesco su El Azzouzi e i rientri dalle vacanze di Moro e Ferguson, potrebbe arrivare solo un mediano dal mercato.

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