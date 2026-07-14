Il Bologna ha presentato la sua proposta a ottobre 2025 e in questi giorni sarebbe arrivata una offerta ritoccata nei giorni del ritiro di Valles, la quale potrebbe produrre l'accelerata decisiva.

Per Gazzetta dello Sport si avvicina sensibilmente il rinnovo di Riccardo Orsolini, che dunque potrebbe sul serio diventare la bandiera moderna del Bologna. Ecco allora che il club sarebbe disposto ad alzare un po' la parte fissa dell'ingggio, dopo la controproposta dell'entourage, così Orso al 2029 è una sceneggiatura che può andare in porto. Oggi è previsto un altro incontro tra le parti a Casteldebole dato che lo stato maggiore del Bologna è rimasto in città: la nuova proposta sarebbe passata da 2 milioni di parte fissa a 2.2, ovviamente con l'aggiunta di buoni bonus. Al Niccolò Galli, dunque, l'incontro decisivo con l'agente Michelangelo Minieri per sancire il primo passo verso il sì.