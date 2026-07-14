Ieri una voce impazzita dall'Inghilterra ha accostato Federico Chiesa al Bologna. Ovviamente, ci sarebbe un nodo ingaggio importante da superare e per ora, secondo Gazzetta, da Casteldebole non ci sarebbero sponde.

Di certo, il figlio d'arte aveva affermato tempo fa alla Gazzetta di voler tornare in Italia e potrebbe essere l'estate buona, ma per ora la pista Bologna appare impraticabile. I 6 milioni di euro di ingaggio sono un freno importante anche se l'operazione sarebbe in prestito, ma per questa fase di mercato non sembra esserci una trattativa concreta, anche perché il reparto è sovraffollato essendoci già cinque esterni. Ecco allora che la soluzione Federico potrebbe diventare più percorribile qualora ci fosse la cessione di Jonathan Rowe. Per l'inglese, ad oggi, nessuna telefonata scrive Matteo Dalla Vite.