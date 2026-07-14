Il Bologna dovrebbe prendere due mediani, ma almeno uno deve arrivare in tempi brevi visto il reparto assottigliato dalle partenze di Sohm, Fabbian e Freuler, che non ha rinnovato il contratto, e le vacanze di Moro e Ferguson.

Il tema è affrontato oggi dal Corriere dello Sport che mette sul piatto i nomi fatti fino ad ora, ovvero Mikel Amondarain dell'Estudiantes, Ognjen Ugresic del Partizan, Mathias Delorge del Gent e un quarto profilo sconosciuto ma per cui Sartori e Di Vaio hanno già recapitato una offerta. Il budget, secondo il quotidiano, è di circa 8 milioni. O meglio, le offerte che il Bologna ha fatto in questi giorni ai quattro club di appartenenza dei giocatori non devono superare gli 8.5 milioni, meglio se sono 7.5. Attualmente al Bologna non sarebbero arrivate risposte né in un senso né nell'altro perché le società vorrebbero tirare un po' su i numeri nel più classico gioco delle parti. Stadio, inoltre, si chiede: se il Bologna può investire 8 milioni per il primo mediano, come può prendere anche il secondo? Forse in prestito con diritto di riscatto.