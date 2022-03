Repubblica – Adam Masina si qualifica ai mondiali con il Marocco

Adam Masina accede ai Mondiali con la maglia del Marocco.

C'è un ex giocatore del Bologna che ha strappato il pass per i mondiali di Qatar 2022, ma non con la maglia azzurra, che pur sarebbe stato in diritto di vestire.

Si tratta di Adam Masina, ex terzino sinistro titolarissimo nel Bologna di Donadoni, adesso al Watford, che, vincendo per 4-1 lo spareggio contro il Congo con il suo Marocco si qualifica ai Mondiali, cui non parteciperà l'Italia. Eppure lui aveva a lungo rifiutato le chiamate della nazionale marocchina proprio perché, essendo in possa di doppia cittadinanza, ha sempre sperato in una chiamata azzurra: nel 2015 era stato anche convocato dall'Under 21 del ct Di Biagio, ma non è mai entrato nel giro della nazionale maggiore, anche dopo la rifondazione post- Ventura. Nel 2021 ha accettato la corte dei nordafricani, esordendo subito nelle decisive partite di Coppa d'Africa e qualificazioni Mondiali, e ora il grande paradosso, perché lui andrà in Qatar con il Marocco mentre gli italiani rimarranno a casa.