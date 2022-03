Gazzetta – Dzemaili: “Nel 2019 non fu facile ma ce l’abbiamo fatta. Tanjga e De Leo uomini forti”

"Non fu facile neanche allora ma ce la facemmo: a riunirci, abbracciarci, a far sì che il carisma dell'allenatore, che comunque quando poteva ci parlava da lontano, venisse surrogato in qualche maniera. Fummo tutti forti, ora posso dirlo, fortissimi: quando manca l'allenatore, il giocatore magari tende inconsciamente a mollare un po', allenta l'attenzione e la pressione su sé stesso, influenzando gli altri. Ricordo ancora quel 13 luglio 2019, noi eravamo in ritiro e lui ci chiamò, tardava a raggiungerci in montagna: il primo giorno ci dissero che aveva la febbre, anche il secondo, tutti pensavamo fosse un'influenza e che uno come lui non si sarebbe fatto abbattere, poi ricordo la convocazione in una stanza d'hotel, dove comparì davanti a un video e ci disse tutta la verità".