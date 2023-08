L’ex rossoblù Petkovic può tornare in Serie A

Gli infortuni di Lapadula e Mancosu hanno infatti portato la dirigenza della squadra sarda a cercare un nuovo innesto per il reparto offensivo della formazione allenata da Claudio Ranieri. E la strada più percorribile in questo momento sembra portate a Bruno Petkovic: l'attaccante croato, attualmente in forza alla Dinamo Zagabria, costa circa 4 milioni di euro, e avrebbe già dato la sua disponibilità a tornare in Italia. Lo riporta Il Corriere dello Sport.