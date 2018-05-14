Sul pezzo, di bresaola R. TuttoBolognaWeb Redazione TuttoBolognaWeb 19 dicembre 2018 - 17:30 19 dicembre

Se sei terzultimo sarà anche dura giocare ma avere paura del pallone è tutta un’altra storia. Se sei terzultimo e arriva in casa la quarta in classifica, che non perde a Bologna dalla notte dei tempi,…