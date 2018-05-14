Tutto Bologna Web

La Voce del Tifoso

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Battere l'Empoli e iniziare a programmare

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Sono mesi che a Bologna e non solo si parla di Bologna-Empoli come la madre di tutte le partite per lo scontro salvezza. Questo giorno è arrivato e, con esso, un Bologna quasi al completo e…

Rimondi

Oltre il destino

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«… che se poi esiste la felicità, chi ti dice che non passi anche di qua» Ma io non so, ma ti sembra che siamo andati a prendere goal al 92esimo da Boga? Ma è possibile che siamo sempre i soliti…

Bologna FC v AC Milan - Serie A

Sul pezzo, di bresaola

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Se sei terzultimo sarà anche dura giocare ma avere paura del pallone è tutta un’altra storia. Se sei terzultimo e arriva in casa la quarta in classifica, che non perde a Bologna dalla notte dei tempi,…

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Verso Sampdoria-Bologna con un occhio al mercato di gennaio

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Le prossime 2 partite del Bologna contro Sampdoria ed Empoli, entrambe in trasferta, saranno estremamente importanti. Ne mezzo, il turno di Coppa Italia contro il Crotone. Sabato sera si incontra una…

Inzaghi3

Inzaghilandia

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E dietro di me sento: “Siamo terzultimi, buono!”. Così si è conclusa la mia domenica sulla giostra rossoblù ricca di pioggia e qualche sprazzo di ironia sulla posizione in classifica. Lo ammetto, mi è…

Inzaghi3

Un pareggio che ci porta al terzultimo posto

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Il derby dell’Appennino, terminato a reti inviolate, ci ha lasciato forse anche qualche spunto positivo: la formazione rossoblu ha spezzato la preoccupante striscia negativa di due goal presi a…

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Le 7 giornate della verità

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In un'altalena tra partite complicate e alla portata, il Bologna in queste 7 giornate che chiuderanno il girone di andata e che di fatto apriranno il mercato di gennaio, ci dovrà dire esattamente cosa…

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A Verona, ultima chiamata per Inzaghi?

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Il Bologna dopo appena 1 punto ottenuto nelle prime sciagurate 4 giornate, era riuscito ad ottenere la media di un punto a partita battendo alla settima giornata l'Udinese in casa: 7 punti frutto del…

Bologna FC v Atalanta BC - Serie A

Un grande Bo-H

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Le impressioni di questo ultimo periodo non possono essere cambiate solo perché perdi una partita in casa, contro una squadra decisamente più forte e organizzata, dopo una prestazione che alla fine…

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Nonostante la sconfitta...il Bologna è in crescita

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Nelle ultime 3 giornate, si è visto un Bologna in crescita nel gioco, nelle individualità e nella tenuta fisica e atletica. I 6 gol subiti e i 5 gol fatti, non ci hanno permesso di ottenere 3 pareggi…

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Bologna peggior attacco della A: ma son tutti gol che portano punti

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Il Bologna ha assieme a Chievo e Spal il peggiore attacco del campionato: 8 gol fatti. Cade però all'occhio un dato confortante; tutte le volte che il Bfc ha segnato, ha fatto punti. Il doppio…

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Il Bologna ha spento 109 candeline rossoblu

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Ieri il Bologna ha compiuto 109 anni. Tanti ne sono passati da quando il boemo Emilio Arnstein, fondò presso la birreria Ronzani di via Spaderie, il Bologna FC. Fu eletto presidente lo svizzero Louis…

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Bologna vincente e convincente

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C'è voluta la settima giornata per raggiungere la perfetta media di un punto a partita dopo un inizio di campionato per il Bologna tribolatissimo: 2 vittorie nelle uniche 2 partite dove i rossoblu…

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16 volte Lucio

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Sulle note di caro amico ti scrivo, il Bologna si e' congedato dai tifosi con un 2-0 alla Roma. In un colpo solo i rossoblu trovano gol e vittoria che mancava in campionato dal 15 aprile contro il…

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Bologna, anemia totale

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Mai il Bologna, nella sua ultra centenaria storia, era riuscito nella nefasta impresa di non segnare un gol nelle prime 3 giornate di campionato. Addirittura, dopo l'1-0 subito a Genova contro i…

dall'ara stadio

Scossoni

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Dicono che chi non ha aspettative non resta mai deluso, e forse hanno ragione. Sopravvalutare o sottovalutare una situazione ti porta a farti continuamente domande su quale sia il modo giusto di…

dall'ara stadio

I Nostradamus della B

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Siam sempre qua recita il coro. Sì, sempre qua a lamentarci e con i Nostradamus della Serie B già sul piede di guerra. Da maggio a settembre nulla è cambiato, profezie che si susseguono sulla disfatta…

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Una partita fantasma con la prima di DAZN del Bologna

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La prima partita di campionato di Pippo Inzaghi in trasferta, corrisponde con il primo match del Bologna trasmesso da DAZN. Sarà peraltro una trasferta particolare in quanto Frosinone-Bologna si…

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Voto 6 al mercato del Bologna

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Eccoci, riparte il campionato dopo 3 mesi come al solito serviti per effettuare i ritiri e il mercato di rafforzamento. Un mercato quello del Bologna che a mio avviso merita la sufficienza. La merita…

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Contro La Fiorita per assimilare i nuovi schemi di mister Inzaghi

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Dopo il 6-0 contro il Pinzolo in 3 tempi da 30 minuti ciascuno, oggi prosegue il ritiro del Bologna in Trentino con la seconda amichevole contro La Fiorita, squadra sammarinese che ha disputato per la…

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Da Inzaghi a Skorupski per cambiare tanto

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Nel sabato dedicato ai primi 2 ottavi di finale dei mondiali di Russia, in un solo colpo abbiamo perso Messi, Ronaldo e forse anche Cavani per infortunio. D'altronde dopo i gironi, la formula ad…

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Bologna ricco e con Inzaghi si prova a svoltare

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Giovedì 14 giugno 2018 sarà ricordato per la prima conferenza stampa di Pippo Inzaghi nuovo allenatore del Bologna e per il via ai mondiali senza l'Italia dopo ben 60 anni. Non partecipo' nel 1958 ai…

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Con Inzaghi, largo ai giovani

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Appurato che al 99% sarà Pippo Inzaghi il nuovo allenatore del Bologna con un biennale a 600 mila euro a stagione, potrà riprendere quel processo di crescita parzialmente interrotto da mister Donadoni…

Joey Saputo 2017

Tra sogno e realtà

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Non poteva che chiudersi così, tra accuse reciproche di maleducazione e sbronze colossali, una stagione in cui la parte con più mordente è stato il rapporto tra Donadoni e i tifosi. Nonostante trovi…

Rimondi

Bona lè

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Udinese vs Bologna, un appuntamento che in questo week-end ha un appeal pari solo al Royal Wedding. I bookmaker danno la vittoria dei rossoblù a 7.75: in pratica è più probabile che Meghan Markle…

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Punto e a capo

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Genoa-Torino giocata alle 15, aveva involontariamente dato al Bologna un piccolo obiettivo: il dodicesimo posto. Precedere nuovamente in classifica il grifone sarebbe stato un piccolo regalo da…

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Solito finale di campionato, meritiamo di più

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Questi finali di campionati sempre triti e ritriti e sembravano stati accantonati almeno per un paio di stagioni. Ieri invece, sono tornati prepotentemente alla ribalta: il Cagliari dell'ex Astori a…

Rimondi

Per favore, pietà

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«Dovevamo essere più concreti e cinici, dovevamo essere più cattivi. Quando chiudi la stagione con un risultato negativo ci sta che la gente si arrabbi. Questa partita è la sintesi di tante partite:…