Battere l'Empoli e iniziare a programmare
Sono mesi che a Bologna e non solo si parla di Bologna-Empoli come la madre di tutte le partite per lo scontro salvezza. Questo giorno è arrivato e, con esso, un Bologna quasi al completo e…
Sono mesi che a Bologna e non solo si parla di Bologna-Empoli come la madre di tutte le partite per lo scontro salvezza. Questo giorno è arrivato e, con esso, un Bologna quasi al completo e…
«… che se poi esiste la felicità, chi ti dice che non passi anche di qua» Ma io non so, ma ti sembra che siamo andati a prendere goal al 92esimo da Boga? Ma è possibile che siamo sempre i soliti…
Se sei terzultimo sarà anche dura giocare ma avere paura del pallone è tutta un’altra storia. Se sei terzultimo e arriva in casa la quarta in classifica, che non perde a Bologna dalla notte dei tempi,…
Le prossime 2 partite del Bologna contro Sampdoria ed Empoli, entrambe in trasferta, saranno estremamente importanti. Ne mezzo, il turno di Coppa Italia contro il Crotone. Sabato sera si incontra una…
E dietro di me sento: “Siamo terzultimi, buono!”. Così si è conclusa la mia domenica sulla giostra rossoblù ricca di pioggia e qualche sprazzo di ironia sulla posizione in classifica. Lo ammetto, mi è…
Il derby dell’Appennino, terminato a reti inviolate, ci ha lasciato forse anche qualche spunto positivo: la formazione rossoblu ha spezzato la preoccupante striscia negativa di due goal presi a…
In un'altalena tra partite complicate e alla portata, il Bologna in queste 7 giornate che chiuderanno il girone di andata e che di fatto apriranno il mercato di gennaio, ci dovrà dire esattamente cosa…
Il Bologna dopo appena 1 punto ottenuto nelle prime sciagurate 4 giornate, era riuscito ad ottenere la media di un punto a partita battendo alla settima giornata l'Udinese in casa: 7 punti frutto del…
Le impressioni di questo ultimo periodo non possono essere cambiate solo perché perdi una partita in casa, contro una squadra decisamente più forte e organizzata, dopo una prestazione che alla fine…
Nelle ultime 3 giornate, si è visto un Bologna in crescita nel gioco, nelle individualità e nella tenuta fisica e atletica. I 6 gol subiti e i 5 gol fatti, non ci hanno permesso di ottenere 3 pareggi…
Il Bologna ha assieme a Chievo e Spal il peggiore attacco del campionato: 8 gol fatti. Cade però all'occhio un dato confortante; tutte le volte che il Bfc ha segnato, ha fatto punti. Il doppio…
Ieri il Bologna ha compiuto 109 anni. Tanti ne sono passati da quando il boemo Emilio Arnstein, fondò presso la birreria Ronzani di via Spaderie, il Bologna FC. Fu eletto presidente lo svizzero Louis…
C'è voluta la settima giornata per raggiungere la perfetta media di un punto a partita dopo un inizio di campionato per il Bologna tribolatissimo: 2 vittorie nelle uniche 2 partite dove i rossoblu…
Sulle note di caro amico ti scrivo, il Bologna si e' congedato dai tifosi con un 2-0 alla Roma. In un colpo solo i rossoblu trovano gol e vittoria che mancava in campionato dal 15 aprile contro il…
Mai il Bologna, nella sua ultra centenaria storia, era riuscito nella nefasta impresa di non segnare un gol nelle prime 3 giornate di campionato. Addirittura, dopo l'1-0 subito a Genova contro i…
Dicono che chi non ha aspettative non resta mai deluso, e forse hanno ragione. Sopravvalutare o sottovalutare una situazione ti porta a farti continuamente domande su quale sia il modo giusto di…
Siam sempre qua recita il coro. Sì, sempre qua a lamentarci e con i Nostradamus della Serie B già sul piede di guerra. Da maggio a settembre nulla è cambiato, profezie che si susseguono sulla disfatta…
La prima partita di campionato di Pippo Inzaghi in trasferta, corrisponde con il primo match del Bologna trasmesso da DAZN. Sarà peraltro una trasferta particolare in quanto Frosinone-Bologna si…
Eccoci, riparte il campionato dopo 3 mesi come al solito serviti per effettuare i ritiri e il mercato di rafforzamento. Un mercato quello del Bologna che a mio avviso merita la sufficienza. La merita…
Sarà il Padova dell'ex allenatore Bisoli a sfidare il Bologna in Coppa Italia domenica 12 agosto (salvo anticipo). Squadra avversaria di 1 categoria inferiore al Bologna ma da non sottovalutare…
E' cominciata la seconda parte di ritiro in quel di Kitzbuhel e Inzaghi comincerà in terra austriaca a capire anche nei singoli cosa potrà dare questo Bologna nella stagione che si appresta ad…
Dopo il 6-0 contro il Pinzolo in 3 tempi da 30 minuti ciascuno, oggi prosegue il ritiro del Bologna in Trentino con la seconda amichevole contro La Fiorita, squadra sammarinese che ha disputato per la…
Nel sabato dedicato ai primi 2 ottavi di finale dei mondiali di Russia, in un solo colpo abbiamo perso Messi, Ronaldo e forse anche Cavani per infortunio. D'altronde dopo i gironi, la formula ad…
Giovedì 14 giugno 2018 sarà ricordato per la prima conferenza stampa di Pippo Inzaghi nuovo allenatore del Bologna e per il via ai mondiali senza l'Italia dopo ben 60 anni. Non partecipo' nel 1958 ai…
Appurato che al 99% sarà Pippo Inzaghi il nuovo allenatore del Bologna con un biennale a 600 mila euro a stagione, potrà riprendere quel processo di crescita parzialmente interrotto da mister Donadoni…
Non poteva che chiudersi così, tra accuse reciproche di maleducazione e sbronze colossali, una stagione in cui la parte con più mordente è stato il rapporto tra Donadoni e i tifosi. Nonostante trovi…
Udinese vs Bologna, un appuntamento che in questo week-end ha un appeal pari solo al Royal Wedding. I bookmaker danno la vittoria dei rossoblù a 7.75: in pratica è più probabile che Meghan Markle…
Genoa-Torino giocata alle 15, aveva involontariamente dato al Bologna un piccolo obiettivo: il dodicesimo posto. Precedere nuovamente in classifica il grifone sarebbe stato un piccolo regalo da…
Questi finali di campionati sempre triti e ritriti e sembravano stati accantonati almeno per un paio di stagioni. Ieri invece, sono tornati prepotentemente alla ribalta: il Cagliari dell'ex Astori a…
«Dovevamo essere più concreti e cinici, dovevamo essere più cattivi. Quando chiudi la stagione con un risultato negativo ci sta che la gente si arrabbi. Questa partita è la sintesi di tante partite:…