FirenzeViola – Pecci: ” I Viola stanno meglio, ma anche il Bologna ha la sua forza”

Le parole del doppio ex Eraldo Pecci sulla sfida di domenica tra Fiorentina e Bologna

Intervistato in esclusiva da FirenzeViola.it, Eraldo Pecci, doppio ex di Bologna e Fiorentina, ha parlato del momento delle due squadre in vista della sfida di domenica che le vedrà opposte al Franchi. Queste le sue parole:

"I viola stanno sicuramente meglio, in questa stagione hanno entusiasmo al netto dei passaggi a vuoto, la squadra è forte e compatta. Il Bologna anche ha la sua forza ma in questo momento ci sono tensioni tra la proprietà straniera e chi la gestisce in Italia, viene criticata anche la campagna acquisti, perciò è un momento di non tranquillità. Sulla carta è avvantaggiata la Fiorentina per domenica ma il Bologna va sempre affrontato con attenzione perché comunque ha buoni giocatori".