Per Gazzetta dello Sport l'asse tra Juventus e Bologna si sta per concretizzare. Fabio Miretti vicino ai rossoblù e Jhon Lucumi a un passo dai bianconeri.

Secondo il quotidiano, il Bologna preleverà il centrocampista della Juventus per 14 milioni di euro, e lo farà prima del 30 giugno, consentendo alla Vecchia Signora di sistemare i conti a bilancio: l'operazione verrà perfezionata in queste ore, sostiene Gazzetta. Il percorso inverso, invece, lo farà Jhon Lucumi. Il colombiano è il prescelto di Carnevali e Spalletti, ma la Juve lo potrà prendere solo dal primo luglio in avanti. La cifra sarebbe di circa 20 milioni e la possibilità di andare alla Juventus avrebbe trasmesso a Lucumi l'adrenalina per voltare pagina rimanendo in Italia. Per Gazzetta manca solo la fumata bianca per concludere le due operazioni.