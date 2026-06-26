Ci sono degli asset principali nel mercato rossoblù, come il difensore centrale al posto di Lucumi e il mediano centrale al posto di Freuler, ma la rosa andrà completata anche con altre pedine e una di queste sarà un terzino sinistro in sostituzione di Charalampos Lykogiannis.

Sotto questo profilo, il Bologna si sarebbe mosso in Germania, dove il collega Luca Cilli segnala l'interessamento dei rossoblù per il terzino Lasse Gunther, classe 2003 dell'Elversberg, club neo promosso in Bundesliga. Nell'ultima stagione, nella Bundesliga 2, ha giocato 27 partite con 8 assist a referto e secondo Transfermarkt il suo valore sarebbe di 2.5 milioni di euro.