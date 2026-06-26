Secondo il collega si è mosso il mercato attorno a Jonathan Rowe
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Cominciano ad arrivare le prime proposte per Jonathan Rowe? Per l'esperto di mercato Niccolò Schira sì. Nei giorni scorsi sarebbe infatti giunta a Casteldebole una offerta di 25 milioni di euro per l'esterno inglese: la risposta rossoblù è stata 'no grazie'.
Se ancora prima dell'apertura ufficiale il mercato inizia a muoversi, significa che l'estate per il Bologna sarà molto lunga nel tentativo di trattenere Jonathan Rowe, letteralmente sbocciato nella seconda parte di stagione. Sull'esterno classe 2003 la Premier inizia a essere attenta, ma ancora con offerte troppo basse. Questo il retroscena scritto da Schira su X: 'Il Bologna ha rifiutato un'offerta di 25 milioni da un club della Premier League per Jonathan Rowe negli ultimi giorni'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA