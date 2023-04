Zauli: “Alla Juve anni intensi, ma seguo sempre Thiago con piacere”

"Alla Juventus è un'esperienza fantastica in ogni ambiente. Io ho allenato ragazzi come Fagioli, Miretti, Barrenechea, Soulé, Barbieri... c'è un senso di appartenenza che ti colpisce. Poi la professionalità a tutti i livelli, la qualità delle strutture. L'Under 23 è una squadra a cui la dirigenza tiene davvero e lo percepisci, te lo fanno capire. Sono stati tre anni intensi, senza dubbio. Così come i ragazzi, che fanno un campionato difficile come la Serie C e poi possono confrontarsi in settimana con i calciatori della prima squadra. È senza dubbio uno stimolo in più per migliorare. Nei miei tre anni in Primavera della Juventus, la prima squadra ha avuto tre uomini differenti al timone: Sarri, Pirlo e Allegri. Tutti e tre persone umili che ti fanno sentire a casa".