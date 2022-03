Carlino – Nervo: ” Il Bologna ieri non avrebbe segnato neanche con Signori in campo”

Le parole di Carlo Nervo sul Resto del Carlino

Il Resto del Carlino riporta le parole di Carlo Nervo, ex rossoblù con 42 gol in 417 presenze: "Il momento buio è alle spalle, e il pari di domenica è il risultato di una sfida in cui le due squadre hanno messo in campo soprattutto il fattore fisico. Non è solo il Bologna a segnare poco: anche nelle altre partite ho visto poche reti, questo perché nel dna del calcio italiano il primo pensiero resta quello di non perdere" aggiunge poi, in merito agli attaccanti: "perché un attaccante segni bisogna creare delle occasioni da gol e vista la partita di ieri il Bologna non avrebbe segnato nemmeno con Signori in campo."