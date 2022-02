Verdi: “La partita contro il Bologna pesa tantissimo. Donadoni un secondo padre per me”

Le parole di Simone verdi prima della sfida dell'Arechi contro il Bologna

"La partita di domani col Bologna per noi pesa tantissimo. A convincermi Sabatini ci ha messo un attimo; ho bisogno di ritrovarmi, di sentire la fiducia, a Torino tante cose sono andate diversamente da quel che pensavo. Il Napoli fu comunque una scelta giusta, mentre in rossoblù ho ricordi bellissimi: le persone mi sono piaciute subito, aperte, disponibili, dalla gente normale ai tifosi, che sono speciali. Donadoni? Per me è stato un secondo padre, un uomo semplice, molto educato, con dei valori sani, magari non con un carattere fortissimo, però mi ha valorizzato tanto".