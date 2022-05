Calabresi: “Mi ero promesso di tornare in A, al Bologna ero chiuso”

Arturo Calabresi, dopo la promozione con il Lecce, torna sul suo passato a Bologna

Arturo Calabresi, ex difensore del Bologna, torna in Serie A dopo la promozione diretta conquistata con il Lecce, la sua squadra attuale. Queste le sue parole, riportate da TuttoMercatoWeb:

"Mi ero ripromesso che sarei tornato in A con le mie gambe, conquistandomelo. Ci sono riuscito. E dico che qui ci sono le potenzialità e c’è la piazza per ricostruire l’idea di una squadra virtuosa al Sud. Mi ci ha portato l’istinto. Sapevo che, di rientro da Cagliari, con il Bologna, dove ero chiuso , doveva finire, e così è stato. Per il rapporto della gente con il calcio Lecce ricorda Roma: dal caffè della mattina senti di essere dentro qualcosa che vive di pallone".