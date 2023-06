Maifredi: “Sartori può far svoltare il Bologna. Saputo? Pensavo che…”

Gigi Maifredi è stato intervistato dal Resto del Carlino da Massimo Vitali. L'ex alleantore del Bologna ha commentato in lungo e largo la stagione dei rossoblù, a partire dai suoi protagonisti assoluti sul campo e sulla dirigenza. A partire dall'operato di Joey Saputo , patron del club:

"Quando arrivò Saputo pensai che fosse il presidente giusto per prioiettare il Bologna su un'altra dimensione, purtroppo non è stato così. Mi dispiace per i tifosi rossoblù che dovranno accontentarsi di una salvezza quasi certa e di nulla più".