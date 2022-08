Santander: “Inzaghi mi ha dato fiducia, Mihajlovic…”

Il Ropero torna sulla sua esperienza in rossoblù: "Il primo anno ho fatto bene, poi purtroppo il mister si è sentito male"

"Nel periodo a Bologna passato con Inzaghi ho avuto modo di conoscere una persona che mi ha dato molta fiducia e mi ha fatto crescere molto. L'esperienza con Mihajlovic? La A non è facile, il primo anno ho fatto bene poi purtroppo il mister si è sentito male e non ho avuto modo di relazionarmi con lui, dopo mi sono infortunato e alla fine non ho più trovato spazio".