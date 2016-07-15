Bologna, ghiotta occasione per accorciare ulteriormente
Svanberg intervistato dopo Bologna-Roma si dice soddisfatto del match e incrocia le dita per Arnautovic. "Oltre al gol sono arrivati i tre punti. Abbiamo corso tanto, abbiamo fatto bene. Ora pensiamo…
Mourinho, nel dopo partita esprime i suoi sinceri complimenti al mister e al Bologna, poi elogia e suoi e termina l'intervista con una frase su Zaniolo, che può lasciare spazio a sottintesi. "Voglio…
Lo Spezia si affida al fattore campo, sperando di fare punti in casa, Thiago Motta ha già varato le sue contromisure. Riguardo la partita di domenica, lo Spezia potrebbe presentarsi co Provedel tra i…
"Un Bologna da Champions al Dall'Ara, da retrocessione in trasferta". Queste le parole di Luca Bortolotti per Repubblica. Effettivamente, a leggere i numeri, si tratta proprio di questo. Nella…
Se è vero che c'è stata una rinascita in casa Bologna, è grazie a giocatori che hanno alzato il loro rendimento in campo: uno su tutti, Soumaoro. Il francese ha iniziato il campionato tra le riserve,…
Il mister Sinisa scalda i motori e, alla vigilia della gara, si dice pronto ad affrontare il Milan. Certo, gli errori arbitrali hanno contribuito a perdere alcuni punti per strada, soprattutto ad…
Oggi ci sarà l'annuncio ufficiale, Nicolas Viola sarà un nuovo giocatore del Bologna dopo aver completato le visite all Isokinetic, per lui contratto annuale con opzione di rinnovo. Mihaijlovic avrà…
Il Bologna perde Michael Kingsley per ben 4 mesi, a seguito del bruttissimo infortunio alla caviglia rimediato nella partita di ieri contro l'Udinese. Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale,…
Le ultime dal campo prima della trasferta di Udine. Mihaijlovic sembra intenzionato a confermare la difesa a 3, come dichiarato in conferenza stampa. Medel e Dominguez hanno già raggiunto i compagni…
Niente da fare per Jerdy Schouten; l'olandese non ha ancora smaltito il fastidio muscolare che lo ha costretto fuori dal campo sin dalla seconda giornata di campionato. Nonostante gli esami abbiano…
Dejan Stankovic, grande ex centrocampista dell'Inter, ha rilasciato un intervista da Belgrado in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb. L'allenatore della Stella Rossa ha speso parole al miele per…
Con una nota sul suo sito ufficiale il Bologna FC comunica la ripresa degli allenamenti. Anche domani porte aperte per possessori di green pass. "Gli allenamenti della squadra verso la trasferta di…
Arrivano buone notizie per Marko Arnautovic: la risonanza magnetica a cui è stato sottoposto ieri non ha evidenziato lesioni, dunque dovrebbe presumibilmente recuperare per gli impegni dopo la sosta;…
Non solo Sinisa Mihajlovic, che sta incontrando una delegazione del tifo dalle 18.30 allo Stadio Dall’Ara, ma a Casteldebole c’è stato un confronto tra l’associazione Futuro Rossoblù e la dirigenza…
Tuttomercatoweb vota ogni settimana i migliori calciatori per rendimento del nostro campionato. In questo momento ci sono due rossoblù nella top 20 e uno nella flop 20. Di seguito la classifica: TOP…
Secondo la pagina Facebook del Bologna F.C all'unanimità è stato votato come migliore in campo della partita di Bologna - Torino, Federico Di Francesco. Prestazione maiuscola la sua, trascinatore vero…
Ultim'ora di CalcioMercato. Secondo l'esperto di CalcioMercato Gianluca Di Marzio, il Bologna e Milan avrebbero chiuso la trattativa per il passaggio in Rossoblù di Andrea Poli che lascerà il Milan…
Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto alla Ternana Calcio il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Robert Acquafresca a titolo definitivo.
Situazione Acquafresca: "Il ragazzo ha firmato con la Ternana, prima ha firmato la rescissione contrattuale e poi ha firmato, spero si possa ambientare bene nella sua nuova squadra" Sul nuovo acquisto…
Conferenza Stampa pomeridiana del mister Roberto Donadoni in vista della delicata sfida di domani contro il Pescara. Donadoni entra in sala stampa, la conferenza può cominciare. Sulla sfida contro il…
Voti bassissimi anche da parte del Corriere di Bologna. Male Ferrari, Masina e Viviani, sufficienti solo Sadiq e Da Costa. Queste le pagelle: Da Costa 6. Capitano per un giorno, ci prova come può.
Joey Saputo ha espressamente richiesto questo viaggio. Non gli bastano più le telefonate, praticamente quotidiane, in quel di Castelrotto per sapere novità inerenti al Bologna; vuole avere davanti ai…
Oramai il Caso Diawara è soltanto un fatto di cronaca, oramai a Castelrotto (anche per volere del capitano Daniele Gastaldello) delle vicende che riguardano il ragazzino, non se ne parla più. Tutto…