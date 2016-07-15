Tutto Bologna Web

Primo Piano

Svanberg

Svanberg: "Siamo stati aggressivi. Bologna? Mi sento a casa"

R. TuttoBolognaWeb

Svanberg intervistato dopo Bologna-Roma si dice soddisfatto del match e incrocia le dita per Arnautovic. "Oltre al gol sono arrivati i tre punti. Abbiamo corso tanto, abbiamo fatto bene. Ora pensiamo…

Mourinho

Mourinho: "Complimenti a Sinisa, per Zaniolo così è difficile"

R. TuttoBolognaWeb

Mourinho, nel dopo partita esprime i suoi sinceri complimenti al mister e al Bologna, poi elogia e suoi e termina l'intervista con una frase su Zaniolo, che può lasciare spazio a sottintesi. "Voglio…

Palacio

Spezia-Bologna, le probabili formazioni

R. TuttoBolognaWeb

Lo Spezia si affida al fattore campo, sperando di fare punti in casa, Thiago Motta ha già varato le sue contromisure. Riguardo la partita di domenica, lo Spezia potrebbe presentarsi co Provedel tra i…

Soumaoro

Gazzetta - Soumaoro pedina fondamentale

R. TuttoBolognaWeb

Se è vero che c'è stata una rinascita in casa Bologna, è grazie a giocatori che hanno alzato il loro rendimento in campo: uno su tutti, Soumaoro. Il francese ha iniziato il campionato tra le riserve,…

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Cor Bo - Ecco Nicolas Viola, lo psicologo del centrocampo rossoblù

R. TuttoBolognaWeb

Oggi ci sarà l'annuncio ufficiale, Nicolas Viola sarà un nuovo giocatore del Bologna dopo aver completato le visite all Isokinetic, per lui contratto annuale con opzione di rinnovo. Mihaijlovic avrà…

Kingsley

Operazione riuscita per Kingsley, out quattro mesi

R. TuttoBolognaWeb

Il Bologna perde Michael Kingsley per ben 4 mesi, a seguito del bruttissimo infortunio alla caviglia rimediato nella partita di ieri contro l'Udinese. Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale,…

Arnautovic

Udinese - Bologna: le probabili formazioni

R. TuttoBolognaWeb

Le ultime dal campo prima della trasferta di Udine. Mihaijlovic sembra intenzionato a confermare la difesa a 3, come dichiarato in conferenza stampa. Medel e Dominguez hanno già raggiunto i compagni…

Schouten

CorSport - Pessimismo per il recupero di Schouten

R. TuttoBolognaWeb

Niente da fare per Jerdy Schouten; l'olandese non ha ancora smaltito il fastidio muscolare che lo ha costretto fuori dal campo sin dalla seconda giornata di campionato. Nonostante gli esami abbiano…

Mihajlovic

Stankovic: "Mihaijlovic è la mia famiglia"

R. TuttoBolognaWeb

Dejan Stankovic, grande ex centrocampista dell'Inter, ha rilasciato un intervista da Belgrado in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb. L'allenatore della Stella Rossa ha speso parole al miele per…

Mihajlovic

Domani la ripresa degli allenamenti a porte aperte

R. TuttoBolognaWeb

Con una nota sul suo sito ufficiale il Bologna FC comunica la ripresa degli allenamenti. Anche domani porte aperte per possessori di green pass. "Gli allenamenti della squadra verso la trasferta di…

Marko Arnautovic 3

Corriere di Bologna - Arnautovic, niente lesione. Ci sarà a Udine

R. TuttoBolognaWeb

Arrivano buone notizie per Marko Arnautovic: la risonanza magnetica a cui è stato sottoposto ieri non ha evidenziato lesioni, dunque dovrebbe presumibilmente recuperare per gli impegni dopo la sosta;…

Foto Spunto 2

Cuore matto

M. Minguzzi

futuro

Il Bologna ha incontrato Futuro Rossoblù: ecco com’è andata

R. TuttoBolognaWeb

Non solo Sinisa Mihajlovic, che sta incontrando una delegazione del tifo dalle 18.30 allo Stadio Dall’Ara, ma a Casteldebole c’è stato un confronto tra l’associazione Futuro Rossoblù e la dirigenza…

verdi

Due rossoblù nella top 20 di Serie A, uno nella flop

R. TuttoBolognaWeb

Tuttomercatoweb vota ogni settimana i migliori calciatori per rendimento del nostro campionato. In questo momento ci sono due rossoblù nella top 20 e uno nella flop 20. Di seguito la classifica: TOP…

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Di Francesco il migliore in Bologna - Torino

L. Romandini

Secondo la pagina Facebook del Bologna F.C all'unanimità è stato votato come migliore in campo della partita di Bologna - Torino, Federico Di Francesco. Prestazione maiuscola la sua, trascinatore vero…

acquafresca

UFFICIALE - Robert Acquafresca alla Ternana

L. Romandini

Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto alla Ternana Calcio il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Robert Acquafresca a titolo definitivo.

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Donadoni: "Invertire la tendenza"

L. Romandini

Conferenza Stampa pomeridiana del mister Roberto Donadoni in vista della delicata sfida di domani contro il Pescara. Donadoni entra in sala stampa, la conferenza può cominciare. Sulla sfida contro il…

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Bigon e Fenucci: oggi si vola da Saputo

L. Romandini

Joey Saputo ha espressamente richiesto questo viaggio. Non gli bastano più le telefonate, praticamente quotidiane, in quel di Castelrotto per sapere novità inerenti al Bologna; vuole avere davanti ai…

Diawara

Roma, Napoli e Valencia: corsa a tre per Diawara

L. Romandini

Oramai il Caso Diawara è soltanto un fatto di cronaca, oramai a Castelrotto (anche per volere del capitano Daniele Gastaldello) delle vicende che riguardano il ragazzino, non se ne parla più. Tutto…