Svanberg: "Siamo stati aggressivi. Bologna? Mi sento a casa" R. TuttoBolognaWeb Redazione TuttoBolognaWeb 1 dicembre 2021 - 22:30 1 dicembre

Svanberg intervistato dopo Bologna-Roma si dice soddisfatto del match e incrocia le dita per Arnautovic. "Oltre al gol sono arrivati i tre punti. Abbiamo corso tanto, abbiamo fatto bene. Ora pensiamo…