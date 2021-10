Cor Bo – Ecco Nicolas Viola, lo psicologo del centrocampo rossoblù

Il Bologna è pronto a presentare Nicolas Viola, nuovo centrocampista dal mancino fatato a disposizione di Sinisa.

Mihaijlovic avrà dunque a disposizione un nuovo mediano, considerata l'indisponibilità di Schouten e Kingsley e la diffida di Dominguez. Il Trentaduenne calabrese ha giocato l'ultima stagione in Serie A con il Benevento, dopo tanta gavetta nelle serie minori con Reggina, Palermo e Novara; infallibile rigorista, ha giocato molto da trequartista ma col tempo ha arretrato sempre di più la sua posizione, arrivando a poter giocare in qualsiasi zona del centrocampo. Tifoso milanista, contro il quale lo attende proprio la prossima sfida, ciò che balza subito all'occhio è il suo look un po' piratesco e un po' gipsy, ma, a parte la sua passione per i tatuaggi, il ragazzo ha solidissimi valori familiari, ascolta i Nirvana e i Pink Floyd, ama l'arte e la letteratura: è infatti laureando in psicologia all'Università del Sannio, adora leggere Freud e per sua stessa ammissione la psicanalisi gli ha cambiato la vita, aiutandolo anche come calciatore a rapportarsi con allenatori e dirigenti.